Det var klokka 15.06 politiet fekk melding om ei alvorleg arbeidsulukke ved aluminiumsverket til Hydro på Karmøy.

I tillegg til full utrykking blei også eit redningshelikopter sendt ut for å hjelpa til. Men klokka 15.34 blei mannen erklært død.

– Ulukka skjedde i samanheng monteringa av stålbjelkar på ein takkonstruksjon. Det blei brukt både lift og kranbil i arbeidet. Ein stålbjelke har losna og forårsaka dødsulukka, seier operasjonsleiar i Sør-Vest politidistrikt avdeling Haugesund, Oddvar Olsen.

Hydro sitt aluminiumsanlegg på Karmøy. Foto: Hydro

Utanlandsk arbeidar

Mannen som omkom var ikkje fast tilsett i Hydro, men jobba for ein underleverandør. Han kom frå eit austeuropeisk land.

– Me jobbar med å kontakta dei pårørande, og går derfor ikkje ut med meir informasjon om mannen på nåverande tidspunkt, seier Olsen.

Klokka 17.15 fortel han at krimteknikarar er på veg ut til Hydro sitt anlegg og at dei har varsla Arbeidstilsynet om ulukka.

Leiinga i Hydro seier at dei førebels ikkje ønsker å kommentera dødsulukka.

Ikkje lenge sidan sist ulukke

Det er ikkje meir enn litt under to månader sidan sist gong det var ei alvorleg arbeidsulukke hos Hydro Karmøy. Den gong blei to menn alvorleg skadde då ein lift velta. Begge overlevde ulukka.