Arbeidsulukke i Time

Ein person på Kvernaland har fått klemskader i samband med lossing. Dei første meldingane seier at det ikkje skal vera alvorlege skader, men ambulanse og politi er på veg til staden. Klokka 09.55 melder politiet at personen er køyrt med ambulanse til sjukehus, og at han truleg er lettare skadd.