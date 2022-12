Arbeidsledigheten stiger i Rogaland

Arbeidsledigheten har begynt å stige igjen i Rogaland selv om det er stort behov for arbeidskraft i mange bransjer fortsatt, sier direktør i Nav Rogaland Merethe P. Haftorsen. Selv om økningen er bare 194 personer fra oktober til november, er det uvanlig at arbeidsledigheten stiger i november. Haftorsen tror ledigheten vil fortsette å stige utover vinteren fordi økte kostnader for bedrifter, høy rente og dyr strøm demper aktiviteten.