Arbeidsledigheten øker i Rogaland

Det er flere arbeidsledige i slutten av mai dette året sammenlignet med samme tid i fjor. Det skyldes i hovedsak at mange ukrainske flyktninger har registrert seg som arbeidssøkere, skriver Nav Rogaland.

Antallet helt ledige i Rogaland var i mai på 4 377 personer. Helt ledige økte med 11 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Fra april gikk antallet ned med 147 personer, og holder seg på 1,7 prosent. Justert for normale sesongvariasjoner øker imidlertid ledigheten, noe som betyr at ledigheten ikke har gått like mye ned som forventet.