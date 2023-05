Arbeiderpartiet vil fjerne egenandel for LAR-pasienter

Et enstemmig landsmøte i Arbeiderpartiet vil skrote egenandelen for alle LAR-pasienter. Strammere økonomi for sykehusene har fått flere til å innføre en egenandel på 375 kroner for veilednings- og terapitimer. Det har fått mange LAR-pasienter til å droppe ut av behandlingen fordi de ikke har råd til å betale.

– Folk skal ikke måtte velge mellom behandling eller mat. Vedtaket sikrer behandling for alle uavhengig av økonomi, sier Bente Gravdal i Rogaland Arbeiderparti.

Hun og Cecilia Lindbåge Karlsen i Sandnes Arbeiderparti fremmet forslaget til landsmøtet.