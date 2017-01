Apotekene tar nye oppgaver fra fastlegen

– Det finnes et apotek på hvert gatehjørne og de har ofte lange åpningstider. Derfor blir det lettere å få utført tester der enn å bestille legetime, sier Aslaug Johanne Risøy, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen (UiB).

Aslaug Johanne Risøy forsker på testing i apotek. Foto: Universitetet i Bergen

Hun leder et forskningsprosjekt der UiB vil undersøke effekten av testing for diabetesrisiko i apotek, om det fører til flere diagnoser, og om det gjør folk mer eller mindre bekymret.

Det hun ønsker å finne ut er blant annet om de som får vist at de har en høy risiko for å utvikle diabetes, går til fastlegen etterpå.

For flere og flere tjenester som du før måtte gå til fastlegen for, kan du nå få gjort på apoteket. Både Apotek1 og Boots apotek opplyser til NRK at de merker økt etterspørsel etter ulike typer tester.

Kan gjøre folk redde

Bydelsoverlege i Stavanger, Ivar Halvorsen, er skeptisk til utviklingen.

– Jeg synes det er litt påtrengende om du skal minnes om at livet er farlig hver gang du går på apoteket. Det er ikke alle som takler det så bra.

Bydelsoverlege Ivar Halvorsen er betenkt. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Doktorgradsstipendiat ved UiB, Aslaug Johanne Risøy, er selv utdannet farmasøyt og mener apotekene sitter på mye kompetanse. Allikevel er hun klar på at en må forske på effekten av testing i apotek.

– Vi vet ikke om det er nyttig med testing i apotek. Noe kan det nok være nyttig at apotek tester for, men da må vi vite at de som får påvist risiko, går til legen med det. Om undersøkelsen viser at de ikke gjør det, bør kanskje apotekene bruke tid på andre ting.

Kommer uansett

Helseminister Bent Høie mener dette er en utvikling som vil fortsette og at helsevesenet må tilpasse seg.

– Dette er noe som kommer til å være tilgjengelig. Det vil også bli flere tester i apper og digitalt. Folk kommer til å ta dette i bruk uansett, så det tror jeg vi bare må ta inn over oss og så tilpasse helsetjenesten til det.