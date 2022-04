Åpnet to nye brønner i Brasil

Equinor og Petrobras har startet produksjonen fra to nye brønner på Roncador-feltet i Brasil. Brønnene er en del av et nytt prosjekt for økt oljeutvinning. Til sammen skal det bores 18 brønner i prosjektet, og målet er å redusere karbonutslippet per produsert fat for feltet, melder Equinor i en pressemelding.