Åpnet forskningslab på sykehuset

I dag åpnet en egen forskningslab for antimikrobiell resistens ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Arbeidet mot antibiotikaresistens er en viktig satsing for SUS, og sykehuset har allerede redusert bruken av bredspektret antibiotika med over 30 prosent – to år før den nasjonale målsettingen.