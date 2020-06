Åpner veien mellom Røldal og Sauda

I ettermiddag åpner fv520 mellom Breiborg og Røldal. Kl. 16 er det forventet at veien åpner. Store snømengder og fare for ras har gjort at åpningen av den vinterstengte veien har tatt mye lengre tid enn normalt. Vanligvis åpner veien 15. mai.