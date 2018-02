Åpner veien i Hunnedalen

Geologer har konkludert med at rasfaren er redusert, og at fylkesvei 45 kan åpne igjen. Oppryddingsarbeidet er i gang. Det er ventet at veien åpner sent i ettermiddag. I morgen er det imidlertid meldt om sterk vind. Da kan veien bli stengt igjen.