Åpner testsenter for korona på Sola

I ettermiddag åpner teststasjonen ved Stavanger lufthavn, der flypassasjerer fra utlandet kan testes for korona. Teststasjonen vil ha en kapasitet på 50 tester i timen. Nå jobber Sola kommune for å få på plass et lignende testsenter i Risavika.