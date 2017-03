Åpner parkeringshus for charterturister

Syv etasjer. 1200 parkeringsplasser innendørs, 200 utendørs.

– Vi ser tydelige spor av oljekrisen her, sier daglig leder i Forus Parkering, Eirik Bergjord, mens han ser utover store flater med ledige parkeringsplasser.

Eirik Bergjord, daglig leder i Forus Parkering. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Økende arbeidsledighet har ført til mindre behov for parkeringsplasser på Forus. Derfor ønsker Bergjord å bruke Forus Parkeringshus til noe annet.

– Vi får tenke litt gjenbruk. Dette parkeringshuset ligger syv minutter fra Sola flyplass. Vi planlegger å bruke det til flyplassparkering.

Tanken er å kjøre shuttlebusser mellom Forus og Sola, for ferierende som skal reise bort på chartertur.

– Det er ikke for reisende som skal ha med seg en dokumentmappe til Oslo for en helg, men for folk som skal reise bort i to uker til Syden.

Forus parkeringshus kan bli flyplassparkering. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Det finnes et marked

De må få til et opplegg som både er presist og forutsigbart, hevder Bergjord.

– Samtidig ønsker næringslivet her på Forus et godt shuttletilbud til Sola.

Det er Q-Park som drifter parkeringshuset i dag. Direktør i parkeringsselskapet, Gudbrand Vinjar, føler seg trygg på at det finnes et marked for det de ønsker å gjøre.

Gudbrand Vinjar, direktør i Q-Park. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– At vi kan tilføre dette bygget betydelig omsetning når vi får på plass de reisende, det er vi helt overbevist om. Mangelen på alternativer for langtidsparkering, vil gjøre at vi kan lage et konkurransedyktig tilbud, sier han.

Vil ha parkering nært terminalen

Dette blir trolig ikke det eneste nye parkeringstilbudet tilknyttet flyplassen.

I Sola kommunes nye kommunedelplan, går de inn for å bygge et nytt parkeringshus i nærheten av flyplassen. Har skal det være 750 plasser.

Ole Ueland (H), ordfører i Sola kommune. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– En vertskommune for en flyplass må tilrettelegge for parkeringsplasser i nærheten av terminalen, sier Ole Ueland (H), ordfører i Sola kommune.

Han tviler på at dette parkeringshuset vil være tilstrekkelig.

– Det vil markedet vise. For en del som jobber på Forus så kan dette være et godt alternativ. Men jeg tror at det må være noe som kommer i tillegg.