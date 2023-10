Åpner likevel opp for Borgli som ordfører

Arbeiderpartiet i Sandnes åpner likevel opp for å gi Pål Morten Borgli ordførervervet i et samarbeid mellom Ap og Frp, ifølge Stavanger Aftenblad. Arne B. Espedal i Arbeiderpartiet tar vervet som varaordfører. Tidligere i uken sa Espedal at det fantes et flertall for ham som ordfører og Borgli som vara hvis Frp snur og dropper avtalen de har med Høyre. Frp's kommunestyregruppe har møte i kveld.