Åpner for omgjøring av Nye Sandnes

KrF sentralt åpner for at sammenslåingen av Sandnes og Forsand til Nye Sandnes kommune, kan omgjøres. Det kommer frem etter at partiet lar småkommunene Vikna og Bindal forbli selvstendige, skriver Aftenposten. I Forsand ble det politisk flertall mot den frivillige sammenslåingen i etterkant av stortingsvedtaket i juni.