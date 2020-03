Åpner for å utvide offshore-opphold

Ifølge nettstedet Energi24 åpner Ptil nå for at offshorearbeidere kan oppholde seg på installasjonen i opp til 28 døgn uten søknad. Bakgrunnen er koronasituasjonen, og tanken er at det skal bli mindre byråkrati ved mangel på personell.