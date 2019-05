AP: – Pelsdyrtilbudet er for dårlig

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har konkludert i saken om kompensasjon til pelsdyrbøndene. De mener regjeringens forslag til kompensasjon for folk i pelsdyrnæringen er så svakt og dårlig utredet at det er uforsvarlig for Stortinget å behandle det.