Ap villig til å samarbeide med KrF og Venstre i Stavanger

Nåværende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier tirsdag morgen at de er villig til å samarbeide med KrF og Venstre.

– For oss har det vært viktig å signalisere at døren er åpen både for KrF og Venstre. Vi er klare til å diskutere politikk med dem, sier Nordtun.

Ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal (H) sier at hun tror resultatet om hvem som kommer til å styre Stavanger de neste fire årene kommer til å være klart i løpet av dagen. Kari Nessa Nordtun mener det er for tidlig å si fra morgenen av.