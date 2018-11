Ap vil ta «Sørtoget» til Stortinget

– Det britiske togselskapet Go-Ahead disponerer offentlig infrastruktur med offentlige tilskudd. At de vil endre navnet Sørlandsbanen til Sørtoget er helt klart et offentlig anliggende, mener Øystein Langholm Hansen (Ap) i Stortingets transportkomite. Han ber samferdselsminister Jon Georg Dahle legge fram navneendringen som egen sak for Stortinget.