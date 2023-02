Ap vil ikkje byggje ut verna vassdrag, ennå

Arbeidarpartiet i Rogaland står foreløpig fast på at det ikkje skal byggast ut vasskraft i verna vassdrag. Det seier fylkesleiar Frode Fjeldsbø. Men han seier også at Ap her i fylket skal ha årsmøte i mars, og lar det skine gjennom at det kan koma forslag om å endre synet på det møtet. I helga sa Senterpartiet ja til utbygging av verna vassdrag, slik også Frp har gjort tidlegare.