Ap uenig med regjeringen

Arbeiderpartiet sier nei til regjeringens forslag om å redusere permitteringstiden. I dag betaler staten lønnen i 49 uker for at bedriftene skal slippe å si opp ansatte. Men i statsbudsjettet varsler regjeringen at de vil ha tiden ned til 26 uker. Dette er altfor tidlig sier nestleder i Ap Hadia Tajik