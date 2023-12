Ap stiller spørsmål om eigedomsskatten forsvinn i 2025

Gruppeleiar for Ap i Stavanger bystyre, Dag Mossige, reagerer på måten fleirtalet skal kvitte seg med eigedomsskatten på. Fleirtalet har lova å gjera det i løpet av 2025. – Det er sett av i overkant av 80 millionar kroner i budsjettet for neste år, men restbeløpet står det ingen ting om i økonomiplanen året etter, seier Mossige.

Varaordførar Henrik Halleland frå KrF lovar at dette er eit reint rekneskapsteknisk problem, og at fleirtalet står på lovnaden sin.