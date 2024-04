Ap-politiker gir seg på Stortinget

Stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap) sier i et intervju med Stavanger Aftenblad at han gir seg på Stortinget i 2025.

Tvedt Solberg sier til Aftenbladet at han ønsker å gjøre noe annet, men at han ikke har noe annet å gå til. Han sier også til avisa at han ikke tror Jonas Gahr Støre er fremtiden til partiet, og at han har vært flau over å være stortingspolitiker.

– Det har i hvert fall vært flaut når det har stormet som verst. Det har jo vært noen enorme og fæle skandaler, sier han til Aftenbladet.

Tvedt Solberg har tidligere vært leder av Rogaland Ap og har sittet på Stortinget for Rogaland siden 2013.

Tidligere i år har både Roy Steffensen (Frp), Terje Halleland (Frp) og Hadia Tajik (Ap) sagt at de gir seg på Stortinget for Rogaland i 2025. I tillegg vurderer også Ingrid Fiskaa (SV) å gi seg.