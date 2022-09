Ap-politikar vurderar å gje seg grunna hets

Tove Elise Madland (Ap) seier til Stavanger Aftenblad at ho har opplevd latterleggjering og sjikane på reiser til og frå Stortinget grunna dei pågåande sakene om stortingspolitikarar sin bruk av pendlarbustadar – særleg etter NRK si sak om at Høgre sin nestleiar Tina Bru har fått varsel om skattesmell frå Skatteetaten.

Til avisa seier Madland at ho er uroa for rekrutteringa til politisk arbeid framover, og at dette er ein fare for demokratiet.

Ho seier ho nokre gongar lurar på om ho orkar å stå i politikken lenger.

– Etter eit langt liv i politikken er ein vand med ulike tilbakemeldingar. Likevel kjennast dette som mykje meir direkte og personleg. Det gjer tidvis vondt, seier ho til avisa.