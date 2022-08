Tirsdag kveld er Egersunds Arbeiderparti-ordfører Odd Stangeland blant dem som møter Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Lien Aasland i et møte om de rekordhøye.

Han forteller at de høye strømprisene påvirker dem som bor i byen hans.

– Det sprer seg en utrygghet blant folk. Folk blir usikre på hva det har å si for økonomien deres, og bedriftene og næringslivet er usikre på fremtiden, om de må leve med disse strømprisene over tid, sier Stangeland til NRK.

Og fortsetter:

– Det er en bekymring og en usikkerhet som vokser dag for dag og time for time, fordi man er usikker på hvor det skal ende.

– Det haster

Mandag gikk ordførerne i Kristiansand og Stavanger ut mot egen regjering, og ba om nye strømtiltak for næringslivet.

De etterlyste snarlig handling.

– Vi hører hvordan næringslivet lenge har slitt med denne uforutsigbarheten og de høye strømregningene, at innbyggerne gjør det samme. Da er det viktig at det kommer tiltak på plass, og det haster, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til NRK.

Også Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland var klar i sin kritikk, noe også Nationen har skrevet om.

– Det må tiltak til. Vi ser nesten ikke andre muligheter enn at det må til en strømstøtteordning for bedrifter i denne perioden.

Statssekretær Amund Vik (Ap) besvarte ordførernes kritikk mandag.Da avviste han at de rekordhøye prisene kan elimineres ved enkle løsninger, som eksportrestriksjoner og makspris på strøm.

– Dette er en krise som rammer hele Europa, som det finnes få kjappe, enkle løsninger for. Vi ønsker å finne en situasjon der vi klarer å holde prisen på et tålelig nivå, sa Vik.

VIL HA TILTAK: Arbeiderpartiets ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun ønsker nye løsninger som skal hjelpe næringslivet med å håndtere de høye strømprisene på Sør-Vestlandet. Foto: Odd Rune Kyllingstad

Avviser krisemøte

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) vil ikke svare på om det kan komme nye grep fra regjeringen før statsbudsjettet legges fram i oktober.

Stenseng avviser at det dreier seg om et krisemøte.

– Nei, dette er ikke noe krisemøte. Vi har jevnlig teamsmøter med ordførerne våre om den aktuelle politiske situasjonen. Og nå er det jo helt naturlig å ta opp de høye strømprisene.

– Alle er jo opptatt av dette nå. Regjeringen jobber kontinuerlig med å få på plass gode tiltak, sier Stenseng til NRK.

Hun bekrefter at partiledelsen er forberedt på mange spørsmål fra frustrerte ordførere og sier hun har forståelse for at mange venter utålmodig på nye tiltak fra regjeringen.

– Det forstår jeg godt. Vi følger situasjonen tett og har sagt at vi vil komme med nye tiltak og bistå dem som treffes hardest, sier Stenseng.

PARTISEKRETÆR: Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) avviser at tirsdagens møte mellom Jonas Gahr Støre og en rekke Ap-ordføerere er et krisemøte. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Møtes digitalt

Politisk rådgiver Emma Svarva Giskås ved Statsministerens kontor forteller at kveldens møte skal skje digitalt.

Statsministeren og resten av Arbeiderpartiets ledelse har jevnlige møter med partiets ordførere, der de diskuterer ulike politiske saker, sier den politiske rådgiveren.

– Møtet i kveld er en del av denne løpende kontakten. Disse møtene har som formål å holde hverandre oppdatert på hva som skjer lokalt og nasjonalt.

– Tema for kveldens møte er den politiske situasjonen og strøm er et tema som vil bli diskutert, sier Giskås.