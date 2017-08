Det er uroa kring dei høge fråfallstala i den vidaregåande skulen som ligg bak når Ap lovar å betre tilhøva som borna møter i barnehage, SFO og grunnskule.

Kvar fjerde elev i den vidaregåande skulen gir seg før skuleløpet er ferdig. Det er 15.000 av dei om lag 60.000 elevane som startar kvart år i Rogaland.

– Me ser at mange av dei som strevar seinare i skuleløpet, dei kunne me ha fanga opp tidlegare, seier Tajik.

Ho fortel at fagfolka alt i barnehagen kan sjå kva ungar som kjem til å streva i framtida, dersom dei ikkje får den oppfølginga dei treng.

Det er derfor ho mellom anna foreslår at halvparten av dei tilsette i barnehagane bør ha pedagogisk utdanning.

– Ikkje sant at det er ein god idé?, seier ho til seks månader gamle Henrik Nordtun Ertzeid, som ho held i armane sine.

Har dei råd til dette, då?

– Er det dei 15 milliardane i ekstra skatt, som skal finansiera dette også?, spør Tina Bru, stortingskandidat frå Høgre i Rogaland.

Andrekandidat for Høgre i Rogaland, Tina Bru, er skeptisk til om Ap klarer å gjennomføre forslaget sitt. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Ho opplever at mange av Arbeidarpartiet sine forslag i denne valkampen skal finansierast på denne måten.

Bru minner om at Høgre/Frp-regjeringa har tilsett 1000 nye lærarar på første til fjerde trinn i denne perioden. Det har kosta om lag 1,3 milliardar kroner.

– Det er meir enn det Ap gjorde då dei sat i regjering sist. Då lova dei dette i fleire omgangar, men det kom aldri meir pengar, seier Tina Bru.

Det kostar å satsa

Heller ikkje Hadia Tajik frå Ap avviser at dette løftet kjem til å kosta mykje pengar, men ho meiner at partiet har råd til det, om det kjem i regjering.

Førstekandidat for Ap i Rogaland, Hadia Tajik, vil betre barnehage, SFO og grunnskule, for å hindre fråfallet i vidaregåande skule. Med på bildet er også Kari Nessa Nordtun, gruppeleiar for Ap i Stavanger og fylkesvaraordførar i Rogaland, Marianne Chesak frå Ap. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Planen er å auke tilskottet kvart år, slik at dei om fire år er oppe i ein milliard kroner i året.

– Det skal me finansiera gjennom å få fleire i folk i arbeid og gjennom eit meir rettferdig skattesystem, seier ho.

Dette lovar Ap

Ap vil auke talet på pedagogar i barnehagane til 50 prosent av dei tilsette. Dei vil tilsetje fleire lærarar i grunnskulen og innføre ein garanti for at elevane kan lesa, skriva og rekna.

Partiet vil også heve nivået på SFO-tilbodet for 1. til 4.-klassingane, og Tajik slår fast at det skal skje utan at prisen skyt i vêret.

– Foreldra må jo ha råd til å senda ungane dit, seier ho.