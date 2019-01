– Jeg opplever at jeg ikke strekker til. Det er utrolig krevende å gå hjem og tenke at det er mange barn jeg ikke rekker å hjelpe, sier Ida Veland i Stavanger barnevern.

Det er et opprør på gang på grasrota i barnevernet. Saksbehandlere i det kommunale barnevernet landet over krever bedre forhold på jobb for å kunne hjelpe barna på en verdig måte.

Til å få frem budskapet bruker de emneknaggen #HeiErna og forteller historien sin på film.

– Vi er i denne jobben for å gjøre en forskjell. Men vi får ikke gjort det, for vi har altfor mange barn på listene, forteller Ida Veland.

Ida Veland har vært sykemeldt det siste halve året. – Jeg strakk meg veldig langt, forteller hun. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

En av fem saksbehandlere slutter i det kommunale barnevernet, viser ferske tall fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). I mindre kommuner slutter én av tre.

– Å jobbe med barnevern utsetter fagfolkene for stor følelsesmessig slitasje. Slitne medarbeidere sier opp, og så blir de andre enda mer slitne. Barnevernstjenesten må sørge for at de ansatte blir, forteller Ine Haver.

Nyttårstalen provoserte

Statsminister Erna Solbergs nyttårstale satte i gang opprøret blant saksbehandlerne.

I talen etterlyste hun flere suksesshistorier fra barnevernet. Det både inspirerte og provoserte initiativtaker Haver til #HeiErna.

– Klart vi også vil se flere suksesshistorier! Men vi trenger flere folk for å få det til.

I dag kan en saksbehandler ha ansvar for opp mot 40 saker alene. Anbefalingen fra Fagforbundet sier 15 barn per ansatt.

– Hverdagene vår er utrolig travle – vi løper fra det ene til det andre. Nå må vi gi beskjed. Jeg vil jobbe her i 15 år til, sier Haver.

– Å jobbe med barnevern utsetter fagfolkene for stor følelsesmessig slitasje, forteller Ine Haver. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Beskjeden fra barnevernsarbeiderne er klar: De vil ha nok tid til å kunne møte folk i nød og krise.

– Du har så lyst til å hjelpe, og historiene går innpå deg. Med gode relasjoner klarer vi å skape gode endringer. Derfor er det viktig å bruke god nok tid på hver enkelt, sier Haver.

En ond spiral

Haugen av oppgaver fører til stadig flere sykmeldinger blant de ansatte. Når det blir færre på jobb, blir arbeidspresset større.

Regnestykket går ikke opp, mener saksbehandlerne. Det kan til sist gå ut over barna.

– Hvis jeg blir sykemeldt så vet jeg det betyr at noen må ta min jobb. Når alle er så presset er det veldig vanskelig. Jeg strakk meg veldig langt, sier Ida Veland, som var sykemeldt det siste halvåret.

Så stor kan bunken med sakspapirer til kun ett barn være. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Hun forteller at hun ble mindre og mindre effektiv, og klarte ikke å forholde seg til klientene.

– Jeg grein når jeg skulle på jobb, og jeg grein når jeg åpnet e-posten min, selv om jeg ikke hadde noe å være lei meg for, sier Veland.

1150 nyansatte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener regjeringen har gjennomført en historisk satsing på barnevernet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier regjeringen vil ha et stort fokus på det krevende arbeidet som ansatte i barnevernet gjennomfører. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Det er viktig med flere ansatte i barnevernet. Derfor har regjeringen siden 2013 bidratt med en økning på 1150 ansatte, sier han.

Han erkjenner at de ansatte er i en krevende arbeidssituasjon, og legger til at regjeringen derfor vil fortsette styrkingen av barnevernet.

– Nå skal vi sende en ny barnevernslov ut på høring, nettopp for å styrke kompetanse og sikre kravene til de ansatte godt nok. Jeg er opptatt av at de skal ha gode forhold, for de gjør en utrolig viktig jobb, avslutter den nye barne- og familieministeren.