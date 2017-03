Anne Kat. om frisørsaken: – Satiren kan ikke ligge under noe sensur

– Selvfølgelig skal komikere ha fullt armslag for det de tøyser med, sier Anne-Kat. Hærland.

Hun har fulgt med på saken om frisør Merete Hodne som gikk til retten for å hindre Løgnaslaget fra å parodiere frisøren fra Bryne i revyen sin. Hodne gikk til retten for en midlertidig forføyning for å stoppe komikerne fra å bruke begrepet nazifrisør. Hun fikk ikke medhold.

– Det er ikke noe overraskende. Satiren kan ikke ligge under noe sensur, sier Hærland.

– Ikke injurierende

Hærland, som selv skal fremføre forestillingen «Gud bedre» i Sandnes i kveld, mener komikere skal kunne få si hva de vil uten at det skal kunne være injurierende. I forestillingen vil hun også tulle med «farlige» temaer, som blant annet IS.

– Grensen går ved det som er moralsk for en selv. Jeg ville tenkt at man ikke skal tøyse med andres sykdom og ulykke. Man må være veldig tydelig på hvem som er mottaker på den vitsen. Når det er sagt så er det en spesiell sak, sier komikeren.

Kan bli erstatningssak

Siden rettsavgjørelsen ble kjent har begge parter vært ute og tatt den som en delseier. Komikerne kan fortsette å parodiere nazifrisøren fra Bryne. Hodne får imidlertid også støtte.

– Tingrettsdommeren bruker flere sider i dommen på å nesten antyde at hun kan få medhold i en etterfølgende erstatningssak, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap på Universitetet i Stavanger, Ola Johan Settem.

– Men etter min mening er det liten sjanse for at hun vil gjøre det, fordi hun er en person som har markert seg med ganske sterke politiske ytringer.

Førsteamanuensis Ola Johan Settem ved UiS. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Han har lest hele dommen og er klar på en ting:

– Denne kjennelsen er ikke til hinder for at Hodne skal kunne komme med et etterkommende erstatningssøksmål. Man må skille mellom to ting. Her var det snakk om en midlertidig forføyning, altså en forhåndssensur av en sak som ikke har vært i retten. Det skal ekstremt mye til å nå frem med det, sier Settem.

Kan legge føringer for satire

Han mener en dom i en eventuell erstatningssak kan legge for hva som er greit innenfor satiren.

– Ja dette er absolutt prinsipielt interessant. Hvis Hodne vinner frem så er det ganske oppsiktsvekkende. Da vil man få noen rammer for hva det kan komme av ironi og satire som vi må merke oss. Dommeren gjør det klart at det er alvorlig å kalle noen nazi, sier Settem.

Anne-Kat. Hærland er klar på at nazifrisør må være innenfor.

– Humor er et veldig viktig våpen. Det å latterliggjøre noen er med å ta fra de autoritet. Jeg er ikke redd for å gjøre sånne ting, sier hun.

– Jeg vil ikke forsvare alt du sier, men forsvare din rett til å si det.