– Jeg sover ikke så mye, sier Anna.

Hun heter egentlig noe annet. NRK kjenner identiteten hennes, men har valgt å ikke fortelle hvem hun er.

16. mai i fjor dro Anna på fest i et kjent uteområde der hun bor. Et sted både russen og andre ungdommer møtes dagen før nasjonaldagen.

Anna vet hun ikke er gammel nok til å drikke alkohol. Men hun gjorde det likevel denne kvelden.

Ved 22-tiden skulle hun ta bussen hjem, men ble heller med på en privatfest i nærheten.

– Det var der det skjedde, sier Anna.

Hun klarer ikke snakke så mye om det. Mamma må hjelpe til.

– Anna fortalte ikke om voldtekten før det hadde gått to uker. Hun fortalte at hun hadde drukket alkohol den kvelden, og at en 17 år gammel gutt hadde forgrepet seg på henne i en privat leilighet, sier mammaen.

Ble undersøkt av lege

Mora anmeldte saken med en gang. Så tok hun dattera med til familielegen for undersøkelse. Der ble det påvist at et samleie var utført.

Anna sliter med både angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse etter hendelsen 16. mai i fjor. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Anna har blitt avhørt via Statens barnehus. Hun har forklart hva som har skjedd, og hvor mye hun sliter med det i ettertid, sier mammaen.

– Hva har det gjort med deg i ettertid, Anna?

– Nei, jeg klarer liksom ikke å gå ut så mye. Jeg er redd.

15-åringen forklarer at hun er redd for å treffe på gutten hun har anmeldt for voldtekt. Han går på samme skole som flere hun kjenner.

Hun husker det aller meste fra kvelden 16. mai i fjor. Og er klar på at samleiet ikke var noe hun ønsket.

– Jeg sa jeg ikke ville, sier Anna.

Hun har i ettertid måttet begynne på medisiner mot depresjon. I tillegg har hun fått påvist angst og posttraumatisk stresslidelse. Dosen med medisiner er økt i løpet av de siste månedene.

Det siste skoleåret har hun nesten ikke opplevd. Hun har mye fravær, og har nå fått innvilget hjemmeskole. Slik at lærerne skal ha grunnlag til å gi henne karakterer på ungdomsskolen.

Saken lagt bort

Etter at politiet i januar la bort saken mot gutten hun anmeldte, sover Anna enda dårligere.

– Det var tøft, sier hun.

Det har vært tøft for hele familien.

Mamma er en viktig støttespiller for Anna. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– De snakker så fint om at det er viktig å anmelde. Hvordan kan de legge vekk en sak som har ødelagt mye av ungdomstida til dattera mi, spør mora.

I 2021 ble nesten 60 prosent av alle voldtektssaker lagt bort i Norge. Det viser tall fra SSB. De aller fleste ble henlagt på grunn av manglende bevis.

I hele 60 prosent av alle voldtekter og forsøk på voldtekter som ble anmeldt samme år, er offeret under 20 år.

Det anmeldes også flere voldtektssaker.

Voldtekt av barn under 14 år økte med nesten 14 prosent fra 2020 til 2021.

Andre voldtekter økte med 10,5 prosent.

I henleggelsen skriver politiet at siktelsen er endret fra voldtekt til seksuell omgang med barn under 16 år på grunn av bevisets stilling.

Videre står det i henleggelsen:

«Grunnen til at siktelsen ble endret fra voldtekt til seksuell omgang med mindreårig er ikke at politiet ikke tror på fornærmede, men at kravet til bevis i straffesaker er svært høyt»

I henleggelsen legges det også vekt på at de to er i samme aldersgruppe.

«På grunn av at partene er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling (hhv. 15 og 17 år på gjerningstidspunktet) har påtalemyndigheten kommet til at saken likevel må henlegges, jf. straffeloven § 308»

– Han var 17. Hun var 15. Jeg anser dem ikke som like gamle, sier mammaen til Anna.

Vil ha samtykkelov i Norge

– Men jeg føler ikke de tror meg, sier Anna.

Regjeringen har sagt de vil jobbe for å innføre en såkalt samtykkelov. Der begge parter skal være enige om samleie. Den er ikke kommet på plass ennå, men et forslag er sendt på høring (ekstern lenke).

12 land i Europa har en slik lov. Blant annet Danmark, Sverige og England.

I henleggelsen av saken til Anna skriver politiet at de ikke utelukker at siktede har opplevd situasjonen på en annen måte enn fornærmede.

Elisabeth Rød er Annas bistandsadvokat. Hun mener det er viktig at en samtykkelov innføres i Norge. Dette fordi seksuell omgang uten samtykke i dag ikke er straffbar voldtekt.

– Straffbar voldtekt forutsetter etter dagens lovgivning at vedkommende har skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang med noe som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, sier Rød.

Den siktede har erkjent samleie. Men nekter for voldtekt.

Advokat Eirik Helland. Foto: Haakon Nordvik

– Min klient har hele tiden fastholdt at det ikke var en voldtekt, men frivillig seksuell omgang mellom to personer. Han var selvsagt glad for å bli trodd på det, sier guttens advokat, Eirik Helland.

Vil anke

Henleggelsen blir nå anket.

– Min klient er uenig i henleggelsen og avgjørelsen blir påklaget til Rogaland Statsadvokatembete, sier Elisabeth Rød.

– Hvor vanskelige er denne typen saker?

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ofte er vanskelig bevismessige saker, da det sjelden er vitner til stede, sier hun.

Elisabeth Rød er Annas bistandsadvokat. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Politiadvokat Else Saltveit Lokna kan kun uttale seg på generelt grunnlag.

– Denne typen saker, som omhandler lovbrudd mot barn, er prioritert fra politiets side, sier Lokna.

En avgjørelse i saken kommer i løpet av tre måneder.

Guttens advokat mener politiets henleggelse er rett.

– Jeg mener politiets avgjørelse er riktig og mener derfor at statsadvokaten må komme til samme konklusjon, sier Helland.

Annas bistandsadvokat har allerede søkt om voldsoffererstatning for henne.

Selv håper Anna at anken fører frem og at hun kommer seg videre. Hvis hun klarer å fullføre ungdomsskolen, håper hun å starte på videregående utdanning.

– Jeg har hele tiden hatt lyst å begynne på Helse – og oppvekstfag, sier Anna.