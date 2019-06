Anmeldt for råkjøring

En person mistet lappen etter å ha kjørt for fort på Nærbø. Sent onsdag kveld hadde politiet laserkontroll i Gudmestadvegen. Høyeste hastighet målt var 89 km/t i 50-sonen. For utenom førerkortbeslaget fikk tre andre sjåfører forenklet forelegg.