Anmeldt for dårlig lastesikring

En sjåfør anmeldes for grove mangler med lastesikringen, etter kontroll på Sokn i ettermiddag. Kenneth Holm Vestby i Statens vegvesen ble sjokkert over forholdene. – Samtlige lastestropper var så slitte at de kunne kasseres omgående. Dette er heldigvis ikke tilfeller vi kommer over ofte.