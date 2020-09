Anmeldt for å ha farlig gjenstand

To menn i 20 til 30-årene er anmeldt for besittelse av farlig gjenstand på offentlig sted, melder politiet. Politiet fikk melding om at to personer oppførte seg merkelig og gikk rundt med verktøy utenfor Møllehagen skole i Stavanger klokken 18.10.