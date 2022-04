Anmeldes for kjøring i ruspåvirket tilstand

En 22-åring ble i dag stanset i Regimentsveien, og anmeldes for kjøring i ruspåvirket tilstand. En mannlig passasjer (32) ble anmeldt for bæring av kniv samt besittelse av narkotika. Fører ble fremstilt for legevakt og sak er opprettet.