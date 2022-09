Anker avgjørelse om tursti i Stavanger

Stavanger kommune anker namsfogden sin avgjørelse i saken om turstien på Gausel. – Anken blir sendt i løpet av dagen, sier direktør Leidulf Skjørestad. namsfogden nektet for to uker siden å ta stilling til kommunen sitt krav om å få tilgang til deler av området der de ønsker å bygge stien.

– Årsaken var at kommunen ikke hadde varslet to av grunneierne på korrekt måte. Stavanger kommune mener at varselet er korrekt, og anker kjennelsen til tingretten, sier Skjørestad.