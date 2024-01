Ankar straffa etter å ha sparka ein bussjåfør

Ein mann som var valdeleg mot ein bussjåfør i Sandnes, ankar dommen frå tingretten, skriv Sandnesposten.

I desember blei ein mann frå Sandnes dømt til 30 dagar fengsel for å ha sparka sjåføren på Hommersåk-bussen i mai i 2022.

Mannen var full då han tok bussen, og sparka sjåføren igjen og igjen.

No varslar forsvararen hans ein anke, fordi han meiner straffa er for streng.