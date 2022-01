– Da jeg fikk brevet fra kommunen, datt jeg rett i bakken, sier Monica Oftedal.

Hun er søster og verge for 43 år gamle Anita Nesse. Nesse er psykisk utviklingshemmet og har Cornelia de Langes syndrom. En svært sjelden tilstand som kun 30 personer i Norge har.

Likevel har hun mer eller mindre klart seg selv i 20 år.

– Hun har alltid vært en glad jente, alltid gledet seg til ting, sier Oftedal.

Men etter en sykkelulykke fikk hun brått behov for mer hjelp, og havnet til slutt på sykehjem.

Monica Oftedal er søsteren til Anita Nesse. Hun ble svært overrasket da det kom brev fra kommunen om at søsteren på sikt må flytte. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Gledet seg over plass i bofellesskap

Det skulle vise seg å være en svært dårlig opplevelse for henne.

– Der ble hun satt på antidepressiver siden hun var lei seg hele tiden. Hun var usikker på de andre som bodde der, og de usikre på henne, sier Oftedal.

Men i juni kom tilbudet om å flytte inn på Dalen bofellesskap i Randaberg.

– Vi ble så glad da hun fikk plass. Det var helt ubeskrivelig, sier Oftedal.

Hun forteller at søsteren trives her.

På kjøleskapsdøren henger et bilde av en smilende Anita Nesse. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Her legger de til rette for at hun skal leve mest mulig selvstendig, sier Oftedal.

Men gleden skulle vise seg å være kortvarig. Ikke mindre enn fire måneder senere fikk de beskjeden om at bofellesskapet skal rives. En sak som er tidligere omtalt i Bygdebladet.

Alle må flytte

Hun og elleve andre utviklingshemmede fra tre bofellesskap skal flytte til det som i dag heter Vistestølen sykehjem.

Ifølge kommunen skal de gjøre en ombygging, som etter planen er ferdig i september. Etter dette kan flyttingen skje, men det er ikke satt en eksakt dato, og det kan bli lenge til.

– Men alle må flytte?

– Ja, det må de, sier kommunedirektør i Randaberg kommune, Tone Haugen.

Hun sier at flyttingen handler om å gi et godt tilbud til brukerne, og at de ønsker å utnytte ressursene sine.

Kommunedirektør Tone Haugen sier at det skal være en lang og verdig prosess, men at alle til slutt må flytte. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

NFU liker det ikke

Ifølge Tom Tvedt, som er tidligere ordfører i Randaberg og forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), tvangsflytter Randaberg utviklingshemmede inn på institusjon.

Han mener at kommunen er ute etter stordriftsfordeler det vil gi å samle de utviklingshemmede.

I en rapport utgitt av Rune Devold AS i 2020, står det at kommunen kan spare 8,2 millioner kroner i året ved å samle tjenestemottakere.

Tvedt er tydelig i sin mening om at dette er et grep kommunen gjør for å spare penger.

– Randaberg stimulerer til å bygge en institusjon for utviklingshemmede. Det er noe vi forlot i 1999 gjennom HVPU-reformen. De skal bo på lik linje som alle andre, sier han.

Tom Tvedt har tidligere vært ordfører i Randaberg kommune, nå er han forbundsleder i NFU.

HVPU-reformen Ekspandér faktaboks HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede)-reformen er ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede fra 1991.

Ansvaret for psykisk utviklingshemmede ble overført fra fylkeskommunene til kommunene.

Reformen for mennesker med utviklingshemning ble vedtatt av Stortinget i 1987. Hovedhensikten med reformen var å avvikle alle institusjoner innen Helsevernet for Psykisk Utviklingshemmede (HVPU).

Ideen bak var bedre levekår, integrering og normalisering. Institusjonsavviklingen innbefattet at 5100 personer skulle flytte fra institusjon til egen bolig.

Den enkeltes ønske om bostedskommune skulle legges til grunn ved utskrivning fra institusjon, samtidig som ingen skulle flyttes før de hadde fått et kvalitativt bedre tilbud.

Ansvaret ble flyttet fra fylkeskommune til kommune. Under planleggingen av reformen ble målet også utvidet til å gjelde utviklingshemmede uten tilknytning til HVPU. To tredjedeler av alle mennesker med utviklingshemning (11 000-12 000) bodde ved reformens iverksettelse utenfor institusjon. Av disse var om lag halvparten barn.

Garanterer at det ikke blir institusjon

Kommunen avviser dette, men sier at de selvsagt ønsker å bruke ressursene sine på en god måte. At det er snakk om en institusjon aviser de blankt.

– Det skal bygges helt om. Det skal bli nye og fine leiligheter. Absolutt ingen skal flytte inn på en institusjon, sier kommunedirektøren.

At enkelte opplever at det har vært en dårlig prosess, mener hun er beklagelig.

– Det er trist og leit å høre, og det må vi ta innover oss. Videre må vi lære å involvere enda mer, så er det også noen som er fornøyde. Men endring og prosess er ikke enkelt, sier Tone Haugen.

Slik ser det ut på Vistestølen sykehjem i dag. Kommunedirektøren i Randaberg garanterer at det etter en ombygging ikke vil være en institusjon. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Redd for at hun vil bli isolert

Tilbake i Dalen bofellesskap er søstrene til Anita Nesse redde for påkjenningen en flytting kan bli. Spesielt siden hun er var for endringer.

– Vi er bekymret for at hun blir satt på antidepressiver igjen, siden hun kommer til å gråte så mye. Og hvis hun gråter kan hun ikke være sammen med de andre. Så hun kommer til å bli isolert, tror Oftedal.

Nå håper Tvedt i NFU at kommunen tar initiativ til ny og bedre dialog med de involverte.

– Disse menneskene har like stor rett som meg og deg til å ha et selvstendig liv. Vi kan ikke behandle folk på den måten, sier Tvedt.