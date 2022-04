Angrep person på Karmøy

Politiet etterforsker en sak på Norheim i Karmøy kommune etter at de i går kveld fikk melding om at to personer hadde truet og angrepet en tredje person med slag, spark og kvelertak. Det ble søkt etter gjerningspersonene uten resultat. Saken vil bli etterforsket videre.