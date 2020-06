Angrep kunde på bensinstasjon

To menn på 18 og 19 år gikk til angrep på en person som irettesatte dem inne på en bensinstasjon på Bryne tirsdag morgen. Personen som ble angrepet skal ikke være alvorlig skadd. Politiet bortviste de to menne, som nå er anmeldt for angrepet.