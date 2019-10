Andresen scoret to for Klepp

Marie Andresen førte an med to av målene i 4-1-seieren over Røa i Toppserien i fotball lørdag. Røas Kamilla Aabel, Katrine Winnem Jørgensen og Rebecka Wanvik Holum fikk gult kort. Klepp er nå nummer tre i Toppserien for damer.