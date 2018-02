Anbudsprosess om Høgsfjord på vent

Samferdselsdepartementet skal nå finne ut av om det vil være tillatt med privat fergedrift over Høgsfjorden etter at Ryfast åpner neste år. Fem forskjellige selskap ønsker å gi anbud på fergestrekningen, og blir nå orientert om at prosessen er satt på vent, opplyser Rogaland fylkeskommune.