Anbefaler krefterstatning til oljepionerer

I 2021 ba Stortinget regjeringen om å sette ned en kommisjon som skulle jobbe fram en kompensasjonsordning for oljepionerne.

Fra før har nordsjødykkerne fått erstatning for skadene de ble påført i olje­eventyrets begynnelse.

I dag kom rapporten fra kommisjonen, som anbefaler en egen erstatningsordning, også for dem som jobbet over vann.

– Dette er en yrkesgruppe som gjorde en viktig innsats for Norge i det vi i dag vet var et helsefarlig arbeidsmiljø. De fortjener kompensasjon for en ødelagt helse.

Det sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, i en pressemelding.

Kommisjonens utredning ble lagt fram for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen 15. desember 2022.