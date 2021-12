Anbefaler ikke Lossi

Høye smittetall i Eigersund, gjør at kommunen nå anbefaler at den tradisjonelle førjulsaktiviteten, Lossi, avlyses. Det er mindre enn en uke siden kommunen kom med råd om hvordan det kunne gjennomføres, men nå mener kommunen at det ikke er tilrådelig å gå. Bakgrunnen er blant annet smitteutbrudd ved to skoler.