Anbefaler å stemma blankt på ordførarkandidatar

Industri- og næringspartiet (INP) har framgang på målingane i fleire kommunar og fylke og dei kan hamna i ein vippeposisjon nokre stader.

Skjer det er anbefalinga frå partileiaren at lokallaga ikkje skal velje side.

– Me ønsker ikkje å pålegga nokon noko som helst, men anbefalinga frå oss sentralt er at me skal halda på den vippeposisjonen. Det er jo lov å stemma blankt på ordførarkandidatar, seier Owe Ingemann Waltherzøe.

Partileiaren håpar at INP skal kunne vera så frie at dei kan stemma frå sak til sak.

– Nettopp for å visa at me står for det me snakkar om og ikkje inngår ein avtale for å få posisjonar.

INP blei stifta så seint som i 2020. I år er første gong veljarane kan stemma på partiet ved eit lokalval.

Dei stiller lister i 127 kommunar rundt om i landet og det er fleire av listekandidatane som ikkje har erfaring frå lokalpolitikken tidlegare.

– Våre tillitsvalde er ganske nye og ferske i gamet. Så eg trur det er forståing for at me ønsker å bruka dei første fire åra på å læra. Kven kan me stola på og kven kan me ikkje stola på?

– Så de skal ikkje gå inn i alliansar eller posisjonar?

– Ja, det er det første og beste rådet som me har nå i denne første valkampen vår, seier Waltherzøe.