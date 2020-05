Anbefaler å fjerne vepsebol

Det ligger an til vepseår i Norge i år, og i disse dager blir det etablert mange bol. Arnstein Staverløkk i Norsk institutt for naturforskning råder deg til å dra på dronningjakt og fjerne de små bolene fra plasser der du helst ikke vil ha veps, for å få færre veps i ferien.