Analytiker: – Oljebransjen blir pratet ned

Mandag kommer makteliten til Rogaland og det skal selvfølgelig handle om arbeidsplasser på Solamøtet.

Tradisjon tro innledes året ved at NHO Rogaland, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, KS, Universitetet i Stavanger og Rogaland fylkeskommune inviterer til debatt og diskusjon på Sola.

Tore Guldbrandsøy mener det blir for enkelt å si at en bare kan skru igjen oljekranen. Foto: Arild Eskeland / NRK

En rekke statsråder, med statsminister Erna Solberg i spissen, flere partiledere og andre næringslivstopper skal samles på Clarion Hotel Air.

Oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy fra Rystad Energy er klar på sitt budskap før møtet: Han mener oljebransjen oppfatter debatten i forkant av Solamøtet som for negativ til industrien.

– Vi må være veldig forsiktige med å prate ned industrien vi lever av. Det er lite snakk om å tilrettelegge og sikre at olje og gass er en attraktiv næring i lang tid fremover, sier han.

– Jeg vil kalle det litt sånn populistisk å komme og si at vi må stenge ned all produksjon på norsk sokkel for å redde klima – det er meningsløst. Tore Guldbrandsøy, oljeanalytiker

– Altfor enkelt

Analytikeren tror det er urealistisk å tro at andre bransjer kan erstatte oljen når det gjelder sysselsetting og hevder det er altfor enkelt å si at oljekranene bare kan skrus igjen.

– Jeg vil kalle det litt sånn populistisk å komme og si at vi må stenge ned all produksjon på norsk sokkel for å redde klima – det er meningsløst.

For det vil ta lang tid før noe kan erstatte oljen, mener han.

– Det er klart at vi sikkert vil få en gradvis oppbygging av andre industrier, men jeg tror det vil ta veldig lang tid.

Flere alternativer

Stortingsrepresentant fra rogalandsbenken, Torstein Tvedt Solberg (Ap), har derimot flere forslag:

– Lagring av CO₂, havvind og romfart kan bli kinderegg for Rogaland, sier han.

Torstein Tvedt Solberg kommer med flere forslag han mener kan erstatte oljesektoren. Foto: NRK

Også Audun Lysbakken, leder i SV, er uenig med oljeanalytikeren. Under Solamøtet skal han i debatt med Krf-leder Knut Arild Hareide og arbeidsminister Anniken Hauglie (H), om hvordan man skal skape lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser.

SV-politikeren tror disse kan komme utenfor oljesektoren raskere enn man tror.

– For eksempel flere oppdrag til verftsindustrien med bygging av nullutslippsferger som vi trenger langs kysten, plugging av brønner i Nordsjøen som det er behov for, prosjektering av Ålgårdbanen i Rogaland og mer penger til kommunene og fylkene slik at de kan få i gang infrastrukturprosjekter og andre ting som kan få folk i jobb lokalt, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken er uenig med oljeanalytikeren. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Unyansert debatt

Lysbakken og Guldbrandsøy er imidlertid enige om én ting: Debatten om klima versus arbeidsplasser har vært for unyansert til nå.

Begge håper på bedring i tiden som kommer.

– Jeg tror viktigere og større saker blir diskutert nå fremover. Det ser ut til å bli mer diskusjon rundt industri, arbeidsplasser, inntekter og hva som er viktig for Norge. Det er tross alt ganske tøff konkurranse i Europa og ellers globalt, sier Guldbrandsøy.