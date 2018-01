Onsdag la senioranalytikeren frem rapporten som viser lysere tider for norsk økonomi de kommende årene.

– Vi tror 2018 blir et godt nytt år. Vi fikk et omslag i den norske økonomien i fjor. Veksten tok seg opp, arbeidsledigheten falt og fremtidstroen har vendt tilbake. Det blir videreført i 2018 og 2019, sier han.

Dette viser prognosene for norsk økonomi de neste årene:

Oljeprisen stiger

Renteoppgang

Sterkere norsk krone

Boligprisen synker

Kan bikke 80 dollar fatet

Analytikerne i DNB Markets tror oljeprisen vil fortsette å stige, selv om den har stabilisert seg rundt 70 dollar fatet den siste tiden.

Oljepris på 80 dollar fatet? – Oljeprisen er såpass uforutsigbar, at det kan skje, sier senioranalytiker i DNB Markets, Eirik Larsen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi har forfektet at oljeprisen vil ligge på et nivå mellom 60 til 80 dollar fatet, men estimatet på opp mot 75 dollar fatet er i høyeste grad realistisk slik verden er i dag, mener Larsen.

– Kan vi også oppleve å se 80-tallet?

– Vi kan ikke utelukke noen ting. Oljeprisen er såpass uforutsigbar, at det kan skje. Jeg synes vi stabler gode argumenter på både tilbud- og etterspørselssiden, som ender med at oljeprisen vil ligge i området mellom 70 til 75 dollar fatet, svarer han.

– Renteoppgangen vil drøye

I rapportens prognoser spås det en renteoppgang de neste årene, men DNB Markets tror ikke hevingen vil starte riktig enda.

– Norges Bank har indikert at de kan heve renten mot slutten av 2018, men det tror vi er litt tidlig. Vi har en lav inflasjon i Norge, og det er ikke noe behov for en rask heving.

Larsen mener likevel sentralbankene i Europa forbereder seg på de første hevingene nå.

– Vi har ekstremt lave renter. Ikke bare i Norge, men også i resten av verden etter finanskrisen. Den første hevingen her hjemme kommer på vårparten i 2019.

– Hvordan vil det påvirke forbrukerne?

– Først og fremst blir det en påminnelse for alle som skal inn i boligmarkedet og tar opp mye lån. Etter våre prognoser vil ikke renten kun stige i mars i 2019, men også i september og flere ganger i 2020, svarer senioranalytikeren.

Ifølge prognosene vil Norges Banks styringsrente nå 1,75 prosent, før den begynner å falle igjen.

Billigere ferieturer for nordmenn

Den norske kronen opplevde et tøft år i 2017. Mot euroen har kronen svekket seg med om lag seks prosent det siste året, ifølge rapporten.

Nå tror analytikerne på en sterkere, men fortsatt svak krone.

– Vi skal ikke forvente at det blir en mye sterkere krone, men litt sterkere skal den bli, sier Eirik Larsen.

– Betyr det billigere ferieturer?

– Det gjør ferieturene litt billigere, men også litt vanskeligere å selge norske produkter i utlandet. For norsk turistnæring og eksportbedrifter har det vært et kjempegodt år. Den lave kronekursen har gjort det lettere å selge det norske, skapt arbeidsplasser, optimisme og økt inntjeningen, svarer han.

Boligfallet fortsetter

Prognosene til DNB Markets viser en nedgang i boligmarkedet på 3,5 prosent i 2019 på landsbasis.

– Boligprisene vil fortsette å falle gjennom store deler av 2018, men muligens bunner det ut på tampen av året. Vi får en forsiktig oppgang i boligprisene i 2019 og 2020.

Analytikeren tror at boligfallet vil ramme de store byene hardest, spesielt i Oslo.

– Vi så at når boligprisene begynte å falle i Bergen og de andre store byene, så begynte de å stabilisere seg i Stavanger. Stavanger var først ut av stupet, og naturlig nok først oppe igjen, sier Larsen.

Frykter ny økonomisk nedgang

Selv om utsiktene på kort sikt er positive for norsk økonomi, frykter analytikerne at den amerikanske økonomien kan skape furore.

– Vi er redde for at USA, og den amerikanske økonomien, går inn i en tilbakegang fra 2021. Bremser verdenstørste økonomi opp, vil det skape negative ringvirkninger for oss.

I rapporten fra DNB Markets er det positive omslaget norsk økonomi opplever, beregnet til å vedvare i en treårsperiode

– Vi kan faktisk få en ny nedtur. Da vil vi igjen få lavere renter, så dette bildet er sammensatt, avslutter senioranalytiker Eirik Larsen.