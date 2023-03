Ambulanse og volleyball på topp i Ryfylke

Det var 117 søkjarar til 15 plassar på ambulansefag på Sauda vidaregåande skule. Søkjarane kjem frå over 30 kommunar og det er truleg nødvendig med eit snitt på over 5 frå ungdomsskulen for å koma inn, seier rektor Bård Lien. Når det gjeld toppvolley-linja i Suldal, så er det 150 søkjarar til 25 plassar der.