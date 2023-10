Ambisjoner om plass i regjeringsapparatet

Pål Morten Borgli i Sandnes Frp forteller til Stavanger Aftenblad at han ikke utelukker å bli ordfører i 2027.

Men først drømmer han om plass i regjeringsapparatet om to år.

– Jeg ønsker å bli innvalgt på Stortinget og å delta i et regjeringsprosjekt. Jeg har vært på Stortinget før, og det jeg virkelig mangler, er å være en del av regjeringsapparatet. Og jeg er helt sikker på at det blir et regjeringsskifte i 2025, sier han til avisa.

Borgli fikk flest personstemmer i årets lokalvalg i Sandnes. Han har i flere år kjempet for ordførerkjedet i Sandnes, men har aldri fått det rundt halsen.