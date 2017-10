Alvorlig trafikkulykke på fylkesvei 44

Like før klokken 18.30 torsdag kveld fikk politiet melding om en trafikkulykke på fylkesvei 44 ved Ogna i Hå kommune.

– Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent, men det er snakk om en møteulykke, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt.

To personer var involvert i trafikkulykken. Begge er fraktet til Stavanger universitetssjukehus for undersøkelser. Ulykken skjedde like ved Svingen Grill.

Nødetatene er på stedet. Fylkesvei 44 er foreløpig stengt etter trafikkulykken like ved Svingen Grill. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Vi tar høyde for at det er snakk om en alvorlig trafikkulykke. Det var ingen vitner til hendelsen, så vi har sendt krimteknikere til stedet for å undersøke hva som har skjedd, forteller Steinkopf.

– Ting tyder på at et av kjøretøyene har kommet over i feil kjørebane.

Skadeomfanget til de to sjåføren er foreløpig ukjent. Begge var alene i bilene da ulykken inntraff.

Fylkesvei 44 vil være stengt en god stund fremover. Det er skiltet omkjøring.