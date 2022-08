Alvorlig trafikkulykke – fraktet til sykehus med luftambulanse

Det har vært en trafikkulykke mellom bil og en MC sør på Karmøy. Den fremstår alvorlig, ifølge politiet. Veien er nå stengt, ettersom luftambulansen lander på stedet. 18.30 melder politiet at det pågår hjerte- og lungeredning på stedet. 19.00 melder politiet at MC-føreren er fraktet til sykehus med luftambulanse.

Operasjonsleder skriver på Twitter at de har en viss oversikt over hendelsesforløpet, men at det gjenstår både taktisk og teknisk etterforskning før endelig konklusjon kan trekkes. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og på vei til stedet.