Alvorlig skadet etter vådeskudd

Det har gått av et vådeskudd på gården i Tysvær der det var meldt om et arbeidsuhell. Det er ingen mistanke om at det er andre enn den skadde mannen i 50-årene som er involvert. Han er fløyet til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse.

Politiet melder klokken 17.30 at mannens tilstand er alvorlig, men stabil.